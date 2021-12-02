سمير صبري: الهضبة يوظف موهبته بشكل ذكي.. ومحمد سعد ظلم نفسه

قال الفنان سمير صبري، إن أم كلثوم كانت ذكية جدًا، واختارت مقتطفات من الأطلال، مؤكدا أن تقديمها لرياض السنباطي يؤكد توظيفها لموهبتها بشكل صحيح.

ونوه «صبري» خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، إلى أن عمرو دياب أيضَا يوظف موهبته بشكل صحيح لجعل الآخرين يحترمون ذكاءه، موضحًا أنه دائما ما يري محمد سعد فنان متميز، منذ أن شاهده في «اللمبي»، لكنه ظلم نفسه بحصر دوره فيه: «أنا قولتله غير شوية، وكان دوره في الكنز هايل».

محمد سعد جرب ألوان كثيرة من الأعمال الفنية

وكشف الفنان الكبير أن محمد سعد عرض عليه العمل في فيلم محمد حسين، مؤكدا: «هو ممثل كويس جدا، ويا رب ميحبس نفسه في اللمبي تاني، أنت ممثل جميل أعمل أنواع مختلفة، وقول للناس أنا محمد سعد الكويس الجيد»، موضحا أن لديه شبع الآن لأنه جرب ألوان كثيرة من الأعمال الفنية، وقدم أدوارا مختلفة.

مفيش حد من الجيل الحالي هيكون رشدي أباظة أو أحمد مظهر

وتابع الفنان سمير صبري: «أي فنان يجب أن يكون شامل»، لافتًا إلى أنه يشاهد أفلام الجيل الجديد، مشددا: «مفيش حد زي التاني، كل فنان له أسلوبه ومفيش حد منهم هيكون رشدي أباظة أو أحمد مظهر أو غيره».

ولفت «صبري» إلى أنه من الضروري اختيار الشخصيات التي قدمت كثيرا من حياتها في الفن، لتكريمها في المهرجانات، لافتًا إلى أنه قدم 136 فيلما، داعيًا إلى تكريم حسن يوسف ولبني عبدالعزيز وغيرهما من كبار السن.