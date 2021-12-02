35 تصريحا لـ سمير صبري قيم فيها الوسط الفني.. شيرين متتكلمش ومحمد سعد ظلم نفسه

حلّ الفنان سمير صبري، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في حلقة أمس، الأربعاء من برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة «ten».

وتحدث «صبري» عن عدد من الملفات في الساحة الفنية، وكان في مقدمتها المهرجانات، وموقف نقابة الموسيقيين من مؤديها، ورأيه في الجيل الجديد من الفنانين، والاختلافات بينهم ومطربي زمن الجميل، وتكريم الفنانة نيللي في مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرًا.

1- مبحبش الحاجات اللي زي مهرجان شيماء، لأننا اتعلمنا نحترم المتلقي، ولكن ناخده وننزل بيه القاع لا، وللأسف بنلاقي الأغاني دي في المحلات، دول بتوع أفراح الصوان.

2- لا أسمع المهرجانات وأرفض المقارنة بينها وبدايات الفنان والمطرب الشعبي أحمد عدوية، لأن عدوية مختلف وصوته حلو.

هاني شاكر شَهَر مطربي المهرجانات

3- هاني شاكر عنده حق بس شهرهم، وبقوا حديث السوشيال الميديا اللي ساعدتهم.

عددنا بيقل

4- كنت ألتقي مع عدد من الفنانين، مثل دلال عبدالعزيز وإلهام شاهين وسمير غانم وغيرهم، قبل كورونا، بس دلوقتي بنقل، خلينا في البهجة دلوقتي أحسن.

ذكاء أم كلثوم وعمرو دياب

5- أم كلثوم كانت ذكية جدًا، واختارت مقتطفات من الأطلال، وتقديمها لرياض السنباطي يؤكد توظيفها لموهبتها بشكل صحيح.

6- عمرو دياب أيضَا يوظف موهبته بشكل صحيح لجعل الآخرين يحترمون ذكاءه، وأري محمد سعد فنان متميز، منذ أن شاهدت فيلم «اللمبي».

محمد سعد ظلم نفسه

7- محمد سعد ظلم نفسه بحصر دوره فيه وقولت له غير شوية، وكان دوره في الكنز هايل، وعرض عليّ العمل في فيلم محمد حسين.

8- أشاهد أفلام الجيل الجديد، ومفيش حد زي التاني، كل فنان له أسلوبه ومفيش حد منهم هيكون رشدي أباظة أو أحمد مظهر أو غيره.

الفنانة نيللي

9- أقدر الفنانة نيللي، وأحاول إعادتها للأضواء منذ 20 سنة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان صائبا في تكريمه لها.

10- في التكريم نيللي كانت متوترة، لكنني استطعت أن أتبادل معها أطراف الحديث وشعرت بالراحة بعد تصفيق وترحيب الجمهور.

11- نيللي فنانة مجتهدة وعاشقة لعملها، ونفسها دلوقتي انفتحت بعد ما شافت الناس، وأتمنى أن أشارك معها لنقدم دور الجد والجدة.

12- نفسي أقدم دور الجد وبقدر أغني وأقدم، مثل يوسف وهبي في إشاعة حب، وفريد شوقي في الوالدين إحسانا، وغيرهم.

13- كنت أسهر دائما مع عبدالحليم حافظ، وكمال الملاخ جاء في إحدى المرات وأخبره أن إسرائيل ستنفذ مهرجان للسينما، فقال العندليب إنه سيحيي 3 حفلات ويقدم أموالها لعمل مهرجان، ومن هنا ولد القاهرة السينمائي عام 1976.

14- محمد رمضان، فنان جيد جدا، لكنه لا يستطيع أن يتعامل مع موهبته أو يوظفها بشكل صحيح، وينقصه الذكاء الفني.

15- في ناس كتير كده، زي شيرين عبدالوهاب تغني بس ما تتكلمش، لأنها بتقول كلام مايتقلش.

إيه يعني لما أشتغل مع محمد رمضان

16- إيه يعني لما أشتغل مع محمد رمضان، هاتلي فيلم وأمضي العقد مش عايز شيكات، أنا دلوقتي مش عايز أشتغل عندي زهد، مش هنعمل حاجات زي اللي اتعملت، لكن الفن في الدم لو جيبت ورقة حلوة في فيلم هاعملوا ولو برنامج حلو هاعملوا.

17- أميل إلى رواية تاريخ السينما في برنامج لتعلم الأجيال المقبلة تاريخ السينما، كما أنه يقدم برنامج في الإذاعة كل يوم ثلاثاء يتحدث فيه عن الشخصيات السينمائية والسينما.

18- الفنان لازم يتطور مع الأيام والزمن، يعني الفنان الراحل سمير غانم موقفش عند مسرحية المتزوجون، وكان دائمًا متجدد، وكذلك عادل إمام، إحنا عملنا مع بعض مسلسل فلانتينو، حسيت إنه زي ما هو كأننا بنقدم فيلم البحث عن الفضيحة.

19- الرئيس السيسي، أعاد مصر للمصريين، ومصر عادت للعالم مرة أخرى، فهو ينفذ عدد كبير من المشروعات في الدولة المصرية.

20- حصلت على 1000 جنيه كأجر عن فيلم «البحث عن فضيحة» لافتا إلى أن أعلى أجر في السينما كان 5 آلاف جنيه لفاتن حمامة، و4 آلاف كان أجر لكل من رشدي أباظة وفريد شوقي.

موقف صارم من برامج المقالب

21- أرفض الظهور في برامج المقالب، التي غالبًا ما تُعرض خلال الموسم الرمضاني، فبرنامج الكاميرا الخفية، كان جيدًا للغاية، لكن ما يُعرض الآن من برامج مقالب.

22- أعوذ بالله.. أبدًا.. مهزقش نفسي دلوقتي، يعني أخد فلوس عشان أتمرمغ في طين، ورغم كده أنا عارف إن برامج المقالب الحالية بتتشاف كويس، ورغم كده، فيه ناس بتطلع بتقول منعرفش حاجة عن المقلب.

23- في أفلام كتير كويسة زي الممر، زمان كنا بننتج 80 فيلمًا في السنة، ودلوقتي في قلة من الأفلام ولكن في الأربع سنوات الماضية الأفلام كبيرة ومبهرة وبنجوم كبيرة، ولا يوجد أزمة في صناعة السينما الآن.

24- جميع أبناء جيلي حصلوا على حقهم مثل أحمد زكي وحسين زكي ونور الشريف، وسمير صبري مأخدش حقه في رأي، وبرجع أقول أخدت حقي من رجل الشارع.

25- لو فريد الأطرش كان ظهر اليومين دول مكانش هينجح هذا النجاح، لأنه كان بيستخدم التعبيرات الصعبة في الأغاني، بس الفنان محمد فوزي غير المنهج ده، ثم جاء العندليب الراحل عبد الحليم حافظ وانتبه لأغاني الشباب.

26- عبدالحليم حافظ خاطب الشباب بشكل سهل ومبسط ووظف الذكاء الفني فى رعاية الموهبة، إنما الشباب دلوقتي بيرددوا أغاني المطربين الجدد مثل عمرو دياب وحماقي ومحمد منير، فيه كتير كويسين وصوتهم حلوة، اللي أفاد وميز عبد الحليم، إنه أخد من عبد الوهاب توظيف الذكاء الفني في رعاية الموهبة.

27- الكوميديا تختلف من عصر إلى آخر أنا بحب اتفرج على إسماعيل ياسين، بحب أشوف جدًا، له أفلام حلوة وأدوار حلوة جدًا، بس لو جيت بصيت في المسرحيات اللي إحنا كنا بنتسابق إننا نقطع التكت بتاعتها، لما بشوفها دلوقتي بقول إيه اللي إحنا كنا بنعمله ده، باستثناء مسرحيات الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سمير غانم.

28- عملت مع سمير غانم في الكثير من الأفلام، وكانت التلقائية أهم ما يميزه، ده إنسان مبهج في قعدته، نادرًا ما تلاقي الكوميديان دمه خفيف في الحقيقة، بس لو قعدت مع سمير غانم مش هتبطل ضحك ببساطة وتلقائية من أول دقيقة.

29- اخترت الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق لتقديم كتابي «حكايات العمر»، لأني أحبه، كما أنه أقنع الفنان الراحل عمر الشريف بإجراء لقاء تليفزيوني معه، وكان آخر تسجيل عمله في وقت كان الزهايمر مرتفع عنده نوعًا ما.

30- قعدت 3 أسابيع أعمل مونتاج لهذه الحلقة وأشيل كل ما يُبين عدم تركيز عمر الشريف.

31- أول حوار لزاهي حواس كان معايا، وهو دائما يقول كدة، وكان خايف مني، بيقولي كنت بترعش إني واقف قدامك وأنا بتكلم، قولتله أنا دلوقتي اللي بترعش قدامك.

32- زاهي حواس كان بيعمل مقالات وفيه مقال عجبني فطلبت منه إنه يكون مقدمة للكتاب وهو وافق.

33- المصري يميل إلى الحزن لما فيه من إحساس أكتر وتعبير أكتر، وإنت سعيد مش بتعبر عن سعادتك أوي بتبقى مكتفي بالسعادة اللي إنت فيها، لكن لوعة الحب ولوعة الفراق ولوعة المآسى، رغم إن الشعب بتاعنا ابن نكتة، والأمور الصعبة بياخدها بسخرية رائعة، إلا أنه يميل إلى الحزن.

34- كتابي «حكايات العمر» ألقى الضوء على الشخصيات التي مر بها في حياتي مثل لقائي مع مصطفى وعلى أمين بعد الخروج من السجن، ولقائه مع محمد عبدالوهاب الذي لم ير إنسانا لديه كياسة ولباقة مثله ولم يتطرق إلى حياتهم الشخصية خلال حواري معهم.

35- أنا ضد فكرة الدخول في المسائل الشخصية ونشرها على الملأ، إذ يوجد خط أحمر يتطلب احترام الضيف، ودائما أقول حضرتك مهما كان الضيف وزير أو غفير، ويجب أن تتعلم كيفية الإنصات إلى الضيف، وأستمد ذلك من الإعلاميين الكبار، مثل آمال فهمي وطاهر أبو زيد.