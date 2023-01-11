وظائف قناة الوثائقية المصرية 2023.. الأحد المقبل آخر موعد للتقديم

أعلنت قناة الوثائقية، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حاجتها لشغل عدد من الوظائف والتخصصات.

وذكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وظائف قناة الوثائقية المصرية 2023 والتخصصات المطلوبة وكيفية التقديم.

وظائف قناة الوثائقية المصرية 2023

وأعلنت الشركة «المتحدة» حاجتها لشغل وظائف قناة الوثائقية المصرية 2023، في عدة مجالات وهي:

- مونتير.

- مونتير إعلانات ترويجية.

- مصمم جرافيك.

- باحث أرشيفي وتاريخي.

- معد وباحث.

- منتج فني.

مختص مواقع تواصل اجتماعي.

- مدير إنتاج.

-منفذ إنتاج.

كيفية التقديم على وظائف قناة الوثائقية المصرية 2023

وعلى الراغبين في التقديم لشغل وظائف قناة الوثائقية المصرية 2023، التقديم من خلال الضغط هنا، وذلك وفق ما ذكرت الشركة عبر حسابها الرسمي، مبينة أن آخر موعد للتقديم هو منتصف ليل الأحد المقبل الموافق 15 يناير الجاري.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخصيص قطاع للإنتاج الوثائقي، وتأسيس قناة وثائقية هي الأولى في مصر تكون معنية بالإنتاج الوثائقي، على أن يبدأ البث التجريبي في يناير الجاري، ومن المقرر إطلاق القناة بشكل رسمي في شهر مايو المقبل.