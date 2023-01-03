أستاذ إعلام عن القناة الوثائقية: تجسيد التاريخ المصري يحتاج لتوثيق دقيق

ثمنت الدكتورة هويدا الدر، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة المنوفية، جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رفع مستوى الإعلام ووضعه بنصابه المستحق، التي انتهت بإعلان الشركة إنهاء استعداداتها لإطلاق قناة وثائقية تابعة لها.

الاستفادة من المواهب الفنية في الإنتاج الوثائقي

وقالت الدكتورة هويدا الدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن إطلاق الشركة للقناة الوثائقية خطوة جديده لإبراز وتوثيق الأحداث بمرجعيتها الأصلية التي جرى تجسيدها في الأفلام الوثائقية عبر قنوات وثائقية أخرى بصورة شوهت بعض الأحداث التاريخية، كما أرى أنها فرصة للاستفادة من المواهب الفنية في مجال الإنتاج الوثائقي.

وأضافت رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام جامعة المنوفية، فيما يتعلق بأهم الموضوعات التي يجب أن تتناولها القناة خلال الفترة المقبلة: «من أبرز الموضوعات التي يجب أن تعرض على شاشة القناة خلال الفترة المقبلة، إنتاج أفلام وثائقية وبرامج تجسد التاريخ المصري عبر فتراته المختلفة، وتصحح المفاهيم الخاطئة التي تناولتها الأفلام الأخرى في هذا المجال، وذلك باتباع مواثيق الشرف الإعلامية المتمثلة في الصدق والدقة والموضوعية والإبهار في مجال الإنتاج والتصوير».