محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا لن تقدر على الاستمرار في دعم أوكرانيا

قال محمد منير، الباحث والمحلل السياسي، إن بريطانيا لن تكون قادرة على الاستمرار في دعم أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الموقف البريطاني أو موقف حكومة سوناك حتى عندما كان وزيرا للمالية وقبل أن يصبح رئيسا للوزراء، وعد أوكرانيا بدعم يفوق 4 مليارات جنيه إسترليني، ما يشير إلى مدى إيمان سوناك بشكل شخصي بقضية دعم أوكرانيا ضد روسيا».

تبعية بريطانيا لأمريكا

وتابع: «أما فيما يتعلق بتبعية بريطانيا لأمريكا فهذا واضح في الحروب الأمريكية السابقة بدول أخرى وليس في أوكرانيا فقط، وهي ليست تبعية بريطانيا فقط، وإنما تبعية الاتحاد الأوروبي باستثناء بعض الدول التي بدأت تنشق عن هذا القرار نظرا للضغوط الاقتصادية التي تعانيها دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام».

استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا

واستطرد: «زيارة سوناك الأخيرة لأوكرانيا وعد فيها باستمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا، ووعد بدعم يفوق 2 مليار جنيه إسترليني، لكن حتى الآن ربما لم يعلن هل تم بالفعل اعتماد هذا الدعم أم لا، لأنه لم يكن هناك أي تصريحات إضافية بعد زيارته لأوكرانيا؛ نظرا لما تواجهه بريطانيا الآن من أزمة اقتصادية وتضخم وإضرابات ومشاكل جمة يعانيها الشعب البريطاني».