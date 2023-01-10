خبير لقناة القاهرة الإخبارية: واشنطن وبكين تحاولان السيطرة على الاقتصاد الدولي

في تصعيد جديد للحرب التجارية بين بكين وواشنطن، أوضحت وسائل إعلام صينية أن بكين تقيّد مبيعات المعادن النادرة للولايات المتحدة بما يضمن لها شبه احتكار لمجال معالجة المعادن ويمنحها ميزة ضخمة في محددات التجارة.

وقال الدكتور أحمد طرطار الخبير الاقتصادي، من الجزائر، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تجعل كليهما يستهدف السيطرة الكاملة على الاقتصاد الدولي بصورة عامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المعادن تعد من أهم موارد الصين، إذ تعتمد معظم الصناعات الصينية عليها، بجانب اليد العاملة الرخيصة، وهذا ما دعا معظم الاقتصاديات الكبرى للانتقال إلى الصين.

وأوضح «طرطار» أن التحكم في المعادن يؤدي للتحكم في العديد من الصناعات، وبالتالي يعطي الصين أفضلية تجارية مستقبلًا.

وتابع بأن المعادن النادرة تستخدم في الجانب الجديد من الاقتصاد كالرقائق والشرائح الإلكترونية التي تعد ضمن المنافسة الكبيرة بين الدول العظمى اقتصاديًا.