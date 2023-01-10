مراسل قناة القاهرة الإخبارية: كلمة الرئيس المكسيكي كانت صادمة لنظيره الأمريكي

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن، إن كلمة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، الذي انتقد خلالها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال ملف الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الدولتين كانت صادمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قام بدوره بالرد عليها، قائلًا إن مسؤولية الولايات المتحدة ليست مقتصرة على الداخل الأمريكي فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى حدود العالم أجمع.

وأضاف «جبر» أن التاريخ فيما بين الولايات المتحدة والمكسيك به العديد من نقاط الخلاف، مثل ضبط الحدود وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

وأوضح أن تصريحات الرئيسين اتفقت على أن يكون هناك حلول غير تقليدية، لإيقاف الهجرة غير الشرعية على الحدود ما بين المكسيك والولايات المتحدة.

وتابع أن الولايات المتحدة ستقوم بتهجير 30 ألف مهاجر غير شرعي شهريا، وتقترح أن يذهبوا إلى المكسيك، وتوطينهم فيها، ما ترفضه المكسيك بشدة، إذ أنها لا تمتلك الإمكانيات لذلك.