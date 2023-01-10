خبير دولي لقناة القاهرة الإخبارية: علاقة الاتحاد الأوروبي بالناتو استراتيجية منذ التسعينيات

قال الدكتور صلاح قيراطة، أستاذ العلاقات الدولية، إن التوافق بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يعد قديمًا، لكن جرى تعزيزه بعد الأزمة الدائرة في شرق القارة.

وأضاف في مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن علاقة الاتحاد الأوروبي بحلف الأطلسي «الناتو» تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وهو تعاون استراتيجي يدعم أي قوة أوروبية لها تدخل في مكان ما في العالم.

وأوضح «قيراطة» أن الرئيس ماكرون كان قد وصف الحلف بـ«عديم الدور الإقليمي»، وعليه جرى تكوين قوة أوروبية من 5 آلاف مقاتل للدفاع عن أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي إذا ما كان هناك خطر داهم، وكانت تلك القوة بمعزل عن حلف شمال الأطلسي.

وتابع أن هناك مخاطر تستهدف القارة العجوز، وعلى دولها أن تكون جاهزة بكل الإمكانيات لتكون حاجز صد لأي مخاطر تحيق بها.

واستطرد أن هناك نوعًا من الانسجام والتعاون بين الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية، لتدعيم أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة الهجومية لصد الهجمات الروسية.