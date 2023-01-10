مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن: الوثائق المسربة ستسبب أزمة لـ بايدن

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الوثائق العشر التي عثر عليها بخزينة مغلقة بمكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ربما تشكل مشكلة كبيرة بالفعل لبايدن، «فلماذا يحتفظ بهذه الوثائق هو ونائبه».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الإعلامي تامر حنفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الأمريكي يمنع نائب الرئيس من الاطلاع على الوثائق السرية، وهنا يتقاسم معه المسؤولية الرئيس الأسبق أوباما، فلماذا وقعت هذه الوثائق في يد بايدن ولماذا احتفظ بها، واليوم جرى الإعلان عن أن 10 من هذه الوثائق تضم معلومات تخص إيران وأوكرانيا.

وتابع: «وما زالت عمليات الفحص جارية بوزارة العدل الأمريكية، وربما لم يعلن عن محتوى هذه الوثائق بالتحديد لسريتها، ولكن سيتسرب منها شيء، وكان هناك حديث عن أن 10 من هذه الوثائق يخص إيران وأوكرانيا».

وأكد: «الأمر الوحيد الإيجابي في هذه القصة أنه بمجرد أن عثر محامي بايدن على هذه الوثائق خلال إخلاء مكتب بايدن، اتصل على الفور بالسلطات في البيت الأبيض وأخبرهم بالوثائق لتسليمها للبيت الأبيض أي أنه لم يجري التكتم على الموضوع».