برلماني سابق من برلين لقناة القاهرة الإخبارية: زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لأوكرانيا دلالة واضحة على الدعم

قال جمال قارصلي، البرلماني السابق من برلين، إن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إلى أوكرانيا، اليوم، تعد دلالة واضحة على الدعم الألماني لأوكرانيا حتى استعادة كل أراضيه.

وأضاف «قارصلي» خلال مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية» أن حزب الخضر الألماني تحديدًا، وكل الأحزاب الألمانية تضغط على المستشار الألماني شولتز لإسراع إيصال الأسلحة إلى الجانب الأوكراني لمواجهة الهجمات الروسية الشرسة.

وأوضح أن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم، تعد إشارة واضحة للموقف الصلب والداعم من الجانب الألماني لأوكرانيا.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في وقت سابق، بأن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، أجرت زيارة مفاجئة لأوكرانيا، كما وعدت بتقديم بلادها لأسلحة إلى كييف، وتعهدت الوزيرة، بدعم انضمام «كييف» إلى الاتحاد الأوروبي.