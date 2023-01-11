روشتة تعامل ربة المنزل مع الميزانية لمواجهة ارتفاع الأسعار: إعادة هيكلة

تتميز المرأة المصرية بقدرتها على إدارة الميزانية الشهرية بطريقة مدبرة ترشد بها الاستهلاك، أوقات الأزمات، وقالت شريهان خفاجة استشاري العلاقات الأسرية، إن الأجيال السابقة من الأمهات امتلكن القدرة على تدبير شئون المنزل حسب مقدرة الزوج المادية أكثر من الجيل الحالي صغير السن، إذ أن مرور المرأة المصرية بأزمات هو أمر تكرر في السابق وكانت المرأة المصرية لديها القدرة على إعادة هيكلة مصروفات المنزل من مأكل ومشرب وملبس وتنزه.

تحديد الأساسيات وإعادة هيكلة المصروفات في ضوء ميزانية الأسرة

وأضافت خفاجة في حوار على القناة الثانية المصرية، أنه مهما كان دخل الأسرة يمكن للمرأة الذكية المدبرة تلبية كافة احتياجات أفرادها بما في ذلك التنزه، لافتة إلى أن المرأة يجب أن تحسب كامل الدخل الذي رزق به الله سبحانه وتعالى هذه الأسرة، ثم تبدأ في تحديد الأساسيات من مأكل ومشرب وعلاج ومصروفات كالمدارس وغيرها وإعادة هيكلة هذه المصروفات في إطار دخل الأسرة.

التنزه والرياضة ضمن أساسيات الحياة الأسرية لتفريغ الضغط النفسي

وشددت على أهمية كسر الروتين والخروج من المنزل ولو مرة شهريًا وممارسة أي نوع من الرياضة كالمشي لتفريغ الضغط النفسي سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة، مشددة على أهمية الترشيد في الإستهلاك إذ أن الإسراف في استخدام المتاح من الموارد قد ينتج عنه أزمة يعيشها المجتمع ككل.