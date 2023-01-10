«التموين»: تحديد كميات السلع لكل مواطن هدفه ترشيد الاستهلاك

قررت عددا من السلاسل التجارية الكبرى تحديد الكمية المتاحة من السلع الأساسية لكل مواطن بهدف الحفاظ على كمية المعروض، وخاصة من «الزيت والسكر والأرز» من أجل ترشيد الاستهلاك في السلع الاستراتيجية لضمان توافرها طوال العام أمام المستهلكين، وللحد من ثقافة التخزين التي يعتمد عليها البعض في احتياجاته من السلع.

توافر المخزون وترشيد الاستهلاك

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن المخزون من السلع الأساسية الاستراتيجية آمن، ويكفي الزيت لمدة 4.9 شهر، أما الأرز فيوجد اكتفاءا ذاتيا منه ويصل حجم الاحتياطي منه 5.9 أشهر، فيما يكفي مخزون السكر مدة 3 أشهر، في حين أن مخزون المكرونة يكفي لمدة 6.9 شهرا.

تنظيم العرض والطلب

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تحديد بعض السلاسل التجارية الكمية المتاحة من السلع لكل مواطن بهدف الحفاظ على كمية المعروض من السلع في السلاسل، لعدم نقص أي سلعة، كما أنه ينظم عملية العرض والطلب، وتدشين معارض «أهلا رمضان»، في المحافظات بـ 5 معارض في كل محافظة.

المجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين السلع الغذائية بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية، وتمنع المجمعات شراء كميات كبيرة من خلالها سواء للمواطنين أو للتجارة، إذ تتيح فقط شراء الاحتياج اليومي لكل فرد منعا لاستغلال شراء السلع المخفضة من قبل التجار.