  القوات الأوكرانية تعلن تصديها لهجمات روسية قرب 13 منطقة خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تصديها لهجمات روسية بالقرب من 13 منطقة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الأوكرانية، شنت خلال اليوم الماضي، 14 غارة على فرق روسية، من بينها 4 ضربات على مواقع لنظام الدفاع الجوي، لافتة إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية ضربت 3 مواقع قيادة روسية، وموقعين لقوات الصواريخ والمدفعية، وثمانية مجموعات من الأفراد.

وأوضح البيان، أن القوات الروسية شنت 6 ضربات صاروخية، و16 ضربة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 50 مرة، وتحديدا على البنية التحتية المدنية، في مناطق مثل خاركيف ودونيتسك وخيرسون.

القوات الروسية شنت ست ضربات صاروخية

وفي اتجاه سيفرسكي، استخدم الروس قذائف الهاون والمدفعية لإطلاق النار على مناطق سينكيفكا بتشيرنيهيف، وكوتشريفكا وأوليكساندريفكا وبوكروفكا بمنطقة سومي.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة، فإن التهديد بشن هجمات صاروخية وجوية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا أعلنت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، وهو ما قوبل بإدانات واسعة من الولايات المتحدة وحلفائها، سواء في حلف شمال الأطلسي أو خارجه، كما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، وتقديم الغرب دعم عسكري ومادي إلى كييف.