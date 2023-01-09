آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. حضور ممثلين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول قريبا

تشهد آخر أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات على مدار الساعة، فهناك أنباء عن حدوث لقاء متوقع بين مسئولي حقوق الإنسان في البلدين بجانب إرجاء صفقة أسلحة إيطالية إلى أوكرانيا، في الوقت الذي زودت إنجلترا أوكرانيا بدبابات لمواجهة روسيا.

حقوق الإنسان في روسيا وأوكرانيا وعلاقتهما بالأزمة

وكشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، عن أنها ستلتقي نظيرتها في البرلمان الأوكراني، دميتري لوبينيتس في دولة محايدة خلال الشهر الجاري، مع حضور ممثلين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول في ظل تطور أخبار روسيا وأوكرانيا.

أخبار روسيا وأوكرانيا بعض ظهور أرشيغ عسكري

وتطورت أخبا روسيا وأوكرانيا بعد أن كشف مجندون روس أن القوات العسكرية الأوكرانية أخفقت في حماية المنشآت العسكرية، وظهر هذا بعد أن جرى الاستيلاء من قبل قوات روسيا على أرشيف للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أظهر لجوء بعض الأفراد في الأمن الأوكراني إلى النهب وإتلاف الممتلكات العسكرية في الوحدات العسكرية من أجل التربح.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. وإمدادات غربية

وعلى الجانب الأوكراني في ظل تطور أخبار روسيا وأوكرانيا، أفصحت صحيفة «الجمهورية» الإيطالية في عددها الصادر الإثنين 9 يناير أن إيطاليا لم تعلن توفير دبابات إلى أوكرانيا في الوقت الحالي في ظل النقص في الأسلحة والدبابات، ولكن لندن عملت على توفير دبابات لدعم أوكرانيا وتحمل الدبابات اسم «تشالنجر 2»، وردت روسيا على ذلك في بيان رسمي قالت فيه إن الإمدادات الغربية لأوكرانيا ستعمل على إطالة الأزمة الروسية الأوكرانية وإطالة معاناة الشعب الأوكراني.