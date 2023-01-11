التوصيات الكاملة لورشة التنسيقية حول تأهيل المفرج عنهم.. بينها صندوق رعاية

انتهت ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم من قوائم العفو الرئاسي، إلى عدد من التوصيات المهمة، في إطار خطط التنسيقية لمناقشة أهم القضايا في الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وجاءت توصيات ورشة دمج وتأهيل المفرج عنهم بالتنسيقية كالآتي:

- إنشاء صندوق لرعاية المفرج عنهم.

- إحكام الفصل داخل السجون عن التيارات المتطرفة والمسجونين جنائيا.

- دراسة إنشاء كيان لتأهيل ودمج المفرج عنهم.

- الاهتمام بالتوعية المجتمعية والتأهيل النفسي.

- عمل زيارات منزلية للمفرج عنهم وأسرهم من لجنة العفو أو التنسيقية.

- تقديم الرعاية الصحية للمفرج عنهم.

- تنظيم عملية التأهيل المهني للمفرج عنهم.

- تعظيم دور الأحزاب في عملية إعادة الدمج السياسي.

- استدامة حلقات الحوار مع المفرج عنهم.

- إتاحة السفر للمفرج عنهم للمناطق الحدودية.

- وضع سقف زمني لعملية دراسات الحالات والإفراج عنهم.

- تعظيم دور المؤسسات الدينية في إعادة تأهيل المفرج عنهم.

- وضع حوافز للقطاع الخاص لتشغيل المفرج عنهم.

- بدء التأهيل قبل الإفراج.

- المعالجات الإجرائية والتشريعية بما يساهم في إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم.

المشاركون في الورشة

أدار ورشة العمل، النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وماجد الفقي عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية بينها حزب المؤتمر والإصلاح والتنمية وإرادة جيل ومصر بلدي والشعب الجمهوري والحركة الوطنية والأحرار الدستوريين والإصلاح والنهضة والغد والتجمع والمحافظين، وطلاب عن جامعة القاهرة بالإضافة إلى عدد من المفرج عنهم مؤخرا بقوائم العفو الرئاسي.