بعد طرح «CIB» شهادة جديدة.. تعرف على الأعلى في عوائد البنوك
كتب:
منة العشماوي
09:30 ص | الأربعاء 11 يناير 2023
أعلى عائد على شهادات البنوك- تعبيرية
ما هو أعلى عائد على شهادات البنوك؟.. سؤال يتردد كثيرا هذه الأيام بين الأشخاص، الذين يحاولون معرفة الأفضل لهم للاستثمار أو الحفاظ على أموالهم أو زيادة ادخارتهم، في ظل إعلان 3 بنوك، عن رفع الفائدة لرقم كبير وهو 25% سنويا و22.5 % شهريا.
وترصد «الوطن» في السطور التالية أعلى شهادات البنوك، بعد انضمام بنوك أخرى للشهادة الجديدة التي تصرف عائد 22.5 % شهريا و25 % سنويا لمدة عام فقط.
أعلى شهادات البنوك
البنك الأهلي - الشهادة البلاتينية السنوية
كشف البنك الأهلي، عن الشهادة البلاتينية السنوية، أعلى عائد على الشهادات، حيث يتم الاستثمار فيها لمدة سنة، والحد الأدنى لشراءها يكون ألف جنيه ومضاعفاتها، حيث تصرف 22.5 % شهريا و25% سنويا، كما يمكن للعميل الاقتراض من البنك بضمان هذه الشهادات وإصدار بطاقات ائتمان، كما أن هناك الشهادة البلاتينية لمدة 3 أعوام حيث تصرف عائد سنوي 17.25%.
بنك مصر - شهادة طلعت حرب
شهادة طلعت حرب في بنك مصر، هي أيضا من أعلى عائد، حيث إنها تصرف 25% سنويا، و22.5% شهريا، ويكون الاستثمار في هذه الشهادة مدته عام، والحد الأدنى لشراءها ألف جنيه ومضاعفاتها، كما يمكن الحصول على الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية، ويستطيع العميل استردادها بعد مرور 6 شهور.
بنك CIB
أعلن بنك CIB رفع العائد على شهادة الادخار التي مدتها سنة ونصف ذات العائد الثابت إلى 20% شهريا و22.5 عند الاستحقاق، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه ويمكن من خلال خدمة الإنترنت البنكية والمصرفية على الهاتف.