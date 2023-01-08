حصيلة بيع شهادات الـ25% تقترب من 120 مليار جنيه

تواصل حصيلة الشهادات البلاتينية الجديدة الارتفاع مع انتهاء ثالث أيام عمل البنوك منذ إعلان أكبر مصرفين حكوميين عن إصدارها، لتتخطى إيراداتها 116,5 مليار جنيه اليوم الأحد، وفقا لمصدر مصرفي بأحد البنكين.

ارتفاع إيرادات بيع شهادات الـ25%

ووفقا للمصدر، فإنَّ حصيلة بيع شهادات الـ 25% عائد سنوي والـ 22.5% عائد شهري تزداد يومياً نظراً للإقبال الكبير على شرائها منذ الإعلان عن طرحها يوم الأربعاء الماضي، وأغلب العملاء يتوجهون لفروع البنك لمعرفة كيفية الاكتتاب فيها.

كيفية الاكتتاب بشهادات الـ25%

يتيح بنكا الأهلي المصري ومصر شراء الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع، من خلال الفروع التقليدية أو التواصل مع خدمة العملاء أو استخدام تطبيقات الهاتف، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفاتها وآجالها لمدة عام واحد فقط، ودورية صرف العائد سنويا بفائدة 25% وشهري يصل لـ 22.5%.

ووفقاً لموقع البنك الأهلي، فإنَّ احتساب الفائدة على الشهادات يبدأ من اليوم التالي لشرائها مباشرةً، كما تتيح الاقتراض بضمانها بتمويل يصل إلى 95% من قيمتها، فيما لا يجوز كسرها واسترداد قيمتها قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي للشراء.

رئيس بنك مصر: الشهادات البلاتينية متاحة لفترة محدودة

وبحسب تصريحات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات، أكد نجاح الشهادات البلاتينية الجديدة وأنَّ الأهداف المرجوة منها تقليل الدولرة وزيادة الاستثمارات بالجنيه المصري وتقليل مستويات التضخم، كاشفاً عن أنَّ فترة الاكتتاب بالوعاء الإدخاري الجديد لن تزيد على 3 أسابيع في الغالب.