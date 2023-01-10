تفاصيل شهادات البنك التجاري الدولي الجديدة.. عائد 22.5%

أصدر البنك التجاري الدولي – مصر؛ أكبر بنوك القطاع الخاص من حيث الأصول بالسوق المحلية، أوعية ادخارية جديدة عبارة عن شهادات بدوريات صرف مختلفة وعوائد مرتفعة.

مميزات الشهادات الجديدة من البنك التجاري الدولي

ووفقاً للموقع الرسمي لـ البنك التجاري، فإنَّ آجل الشهادة أو المدة الزمنية التي تستغرقها من تاريخ الاكتتاب وحتى موعد الاستحقاق 18 شهرًا، أي عام ونصف، بعائد سنوي ثابت 22.5% يصرف بنهاية المدة أو 20% عند صرفه شهريًا.

كيفية شراء شهادات الـCIB الجديدة

ويمكن الاكتتاب بـ شهادات الـ 22.5% الجديدة من «التجاري الدولي» بدءًا من غد الأربعاء، من خلال زيارة فروع البنك بمواعيد العمل الرسمية أو عبر استخدام تطبيقات الهاتف البنكية على مدار الـ 24 ساعة، مثل «الإنترنت البنكي» و«محافظ الموبايل».

الفرق بين شهادات «التجاري الدولي» ونظيرتها ببنكي «الأهلي» و«مصر»

يشار إلى أنَّ البنك التجاري الدولي طرح الشهادات ذات العائد المرتفع بالعملة المحلية، الجنيه، ليبدأ الاكتتاب فيها من 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ1000.

يأتي إصدار أكبر البنوك الخاصة لشهادات العام ونصف بعائد مرتفع، تزامنا مع طرح أكبر مصرفين حكوميين بالسوق المحلية لشهادات الـ25%، والتي أعلن عنها الأربعاء الماضي.