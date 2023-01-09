«وديعتك لـ 7 أيام بس».. تعرف على عائدها من بنك مصر اعتبارًا من يناير 2023

بدأ بنك مصر، العمل بأسعار الفائدة الجديدة التي تم إقرارها على بعض منتجاته المصرفية، اعتباراً من 4 يناير الجاري، تزامنًا مع إصدار شهادتي الـ 22.5% و25%، مسجلاً سعر عائد 3.875% على الوديعة من 1000 جنيه وحتى مليون جنيه، مدة 7 أيام إلى أسبوعين كحد أقصى.

كم يدفع بنك مصر اعتباراً من يناير 2023؟

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 4 يناير 2023، يحصل أصحاب الودائع ممن يودعون مدخراتهم لمدة تتراوح بين وأسبوعين، بإجمالي مبالغ تتراوح بين مليون إلى 2 مليون جنيه على عائد 4.00%، و4.125% لنفس المدة للمبالغ من 2 إلى 5 ملايين جنيه، و%4.25 للمبالغ من 5 إلى 10 ملايين جنيه.

أسعار الودائع بالجنيه المصري

وبالنسبة للودائع لمدة 15 يوم وأقل من شهر، يكون سعر عائد 4.375% على الوديعة من 1000 جنيه وحتى مليون جنيه و4.50% لأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه، و4.625% لنفس المدة للمبالغ من 2 إلى 5 ملايين جنيه و4.75% من 5 إلى 10 ملايين جنيه.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفعت أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضي، حيث يتيح بنكا الأهلي المصري ومصر شراء الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفاتها وآجالها لمدة عام واحد فقط، والعائد سنويا بفائدة 25% والعائد الشهري يصل إلى 22.5%.