إبداعات ذوي الهمم تزين «بيت العرب» للأسر المنتجة.. نحت ورسم وتصوير

مواهب متعددة اجتمعت في فنان واحد، رسم وتصوير ونحت ونسج على النول، ولم تمنع الإعاقة السمعية عبد الرحمن صادق من إبداعاته الفنية، بل دفعته لاستخراج كل مواهبه على لوحات الرسم والقطع المنحوتة.

تنوعت أعمال «عبدالرحمن» الذي تخرج في كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، بتقدير امتياز، بالبساطة والتنوع بين الرسومات الفرعونية والأفريقية والمصرية، ولوحات المشاهير الذين أحبهم، وأبرزهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

يقول صادق، أحد العارضين بمعرض «بيت العرب» للأسر المنتجة: «تعلمت النحت والرسم على كل الخامات، وتعلم النحت على الخزف، كما أنحت على النحاس»، مشيرا إلى أنه يستوحي فكرة الرسم من الطبيعة.

صادق: لأول مرة أشارك فى معرض بحجم «بيت العرب»

«رسمت محمد صلاح لأني أحبه كثيرا، ولأول مرة أشارك في معرض بحجم بيت العرب للأسر المنتجة، والذى يضم العديد من البلدان العربية، للتأكيد على الهوية العربية»، هكذا عبر «صادق»، عن فنه، مشيرا إلى أن المدة الزمنية تختلف من قطعة إلى أخرى، وفقا لطبيعة العمل الفني، موضحا أن «الرسم بالزيت على اللوحات يختلف في الوقت والمجهود عن النحت، كما يختلف عن النسج على النول».

وأكد الشابب أن والدته هي البطل الرئيسي في حياته، وتدعمه في كل عمل يؤديه.

«كيكو» يدعم ذوي الهمم

في الجناح المجاور لعبد الرحمن، يجلس «كيكو»، الذي يبلغ من العمر 37 عاما على كرسى متحرك، أمام الجناح الخاص بمعروضاته، مؤكدا أنه بدأ مشروعه لدعم ذوي الهمم وتشجيعهم على استغلال مواهبهم، لافتا إلى أنه استغل موهبة الرسم الخاص به للرسم على المنتجات والمنسوجات.

تابع كيكو «كريستيان»: «أعمل في المجال منذ 11 عاما، وشاركت أكثر من مرة بمعارض ديارنا والأسر المنتجة»، موضحا أنه في أثناء إقامته بإنجلترا لمدة 3 سنوات، بدأ رسوماته المختلفة، وأعجبت الكثيرين، ما شجعه على البدء في الرسومات على المفروشات والشنط والشرابات، وغيرها من مستلزمات للمنزل.

ولفت إلى أن فكرة ضم معرض «بيت العرب» للكثير من البلدان العربية أكثر من رائعة، للتعرف على المزيد من المنتجات لدى الدول العربية، خاصة أنه يضم 150 أسرة منتجة، بينهم 70 مصرية، و80 من الدول العربية.