بعد وفاة أول حالة.. جامعة عين شمس: لن نتوقف عن زراعة الرئة ونمتلك فريقا طبيا مؤهلا

كشف الدكتور أحمد مصطفي، أستاذ جراحة الصدر في مستشفى عين شمس، موقف عمليات زراعة الرئة في الجامعة وذلك عقب وفاة أول متلقية زراعة رئة في مصر، سحر ربيع، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال أحمد مصطفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن الجامعة مستمرة في برنامج زراعة الرئة خلال الأيام المقبل وأنها لن تتوقف، وسيتم العمل أيضا على إجراء عمليات أخرى وفقاً للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن والكود الطبي العالمي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي مؤهل ومدرب لأعلى مستوى».

مستمرون في برنامج زراعة الرئة

وتابع رئيس قسم زراعة الرئة بطب عين شمس، أن المستشفى لديه قوائم انتظار من المرضي الذين يحتاجون الدعم الطبي الكامل، وأن الفريق الطبي الخاص ببرنامج زراعة الرئة حصل على أفضل تدريب وتجهيز بجانب أفضل التجهيزات الطبية الخاصة بالبنية التحتية والمستلزمات والاحتياجات التي تتعلق بمركز الزراعة.

في السياق ذاته، كشف الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا، أن الفريق الطبي الخاص ببرنامج زراعة الأعضاء مؤهل جيداً لإجراء عمليات الزراعة وفقاً لأحدث البروتوكولات العالمية المتبعة في هذا الشأن والكود الطبي العالمي.

تدريب وتأهيل الأطباء

أوضح أن الفريق الطبي الياباني المشارك في العملية وتدريب وتأهيل الأطباء، أشاد بمستوى المهارة التي وصل إليها الفريق الطبي والكفاءة في إجراء العمليات، ووجهوا خطاب شكر وإشادة لرئيس جامعة عين شمس على مستوى المهارة التي وصل إليها الفريق الطبي.