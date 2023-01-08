السفير العماني في القاهرة يزور المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب»

أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان في القاهرة، عن سعادته بالتواجد بالمعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب»، الذي ينظم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في قصر القبة.

وأكد أنّ مشاركة سلطنة عمان في المعرض تعكس اهتمام وحرص سلطنة عمان لعرض الثقافة العمانية من خلال هذه المنتجات، إضافة إلى أنّه يمكن الشباب العماني من إبراز التراث العماني، وتقديم المنتجات العمانية بهذا الشكل من التطور.

إنشاء هيئة حرفية بسلطنة عمان

وأكد السفير العماني أنّه سعادته بمشاركة التراث العماني والحرف العمانية بالمعرض بشكل متناغم مع العصر، مؤكدا أن هذا دليل على فكرة إنشاء هيئة حرفية بسلطنة عمان يكون هدفها إبراز التراث والذي يمثل أيضا قيمة اقتصادية عظيمة وإعطاء فرصة للشباب العماني لمواصلة مسيرة الأجداد من خلال هذه الحرف، مشيرا إلى اشتهار سلطنة عمان بالعديد من الحرف من الفضيات والملابس وغيرها.

وأكد عمق العلاقة التي تربط بين مصر وسلطنة عمان الدولتين الشقيقتين، وتفقد السفير العماني والوفد المرافق له أجنحة المعرض وجناح سلطنة عمان، حيث أثنى على المعروضات، مشيدا بما تتميز به من جودة.

الجدير بالذكر أن المعرض العربي للأسر المنتجة « بيت العرب» يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحه أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوي من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر- الكويت- لبنان- جيبوتي- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدي جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

معرض «بيت العرب» مستمر حتى 11 يناير

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (1) بقصر القبة، ويشهد المعرض مشاركة 13 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.