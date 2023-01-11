عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن الأزمة الاقتصادية في بريطانيا بعنوان «الأزمة الاقتصادية تتفاقم.. تراجع الطلب على الموظفين الدائمين في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي»، وقال التقرير إن الطلب على الموظفين الدائمين في المملكة المتحدة تراجع للشهر الثالث على التوالي.

ارتفاع الوظائف الشاغرة سجل أبطأ وتيرة منذ فبراير 2021

وأوضح التقرير أن تقليص الطلب على الموظفين جاء بأكبر وتيرة منذ فرض الإغلاق جراء أزمة كورونا، كما أن ارتفاع الوظائف الشاغرة سجل أبطأ وتيرة منذ فبراير 2021، متابعا: «سجل نمو الأجر معدلا هو الأضعف منذ 20 شهرا، وتراجعت أجور الموظفين الجدد والمؤقتين بأبطأ وتيرة منذ أبريل2021».

أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذرا بشأن التوظيف في بريطانيا

وشرح التقرير أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذرا بشأن التوظيف في بريطانيا، كما أن اضطرابات السكك الحديدية وهيئة الخدمات الصحية تنذر بركود اقتصادي، مؤكدا أن هناك توقعات بتراجع تضخم الأجور نتيجة ندرة الموظفين والاضطرابات الصناعية.