خالد عكاشة لـ نشأت الديهي: الأزمة الاقتصادية معقدة ومركبة للغاية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التهديد الإرهابي لمصر كان مرتفعًا بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وواجهت البلاد حربا مدروسة ومٌرتبة من تنظيمات وميليشيات إرهابية مسلحة على درجة عالية من التسلح.

توزيع الأدوار ما بين الشرطة والقوات المسلحة

وتابع «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن توزيع الأدوار ما بين الشرطة والقوات المسلحة والإعلام والمثقفين، ساهم بصورة كبيرة في محاربة الإرهاب، معقبًا: «كل هذه الدائرة ساهمت في حماية الوطن من الحلف الإرهابي المدعوم من أجهزة استخباراتية».

ولفت إلى أن الأزمة الحالية معقدة ومركبة للغاية وتوازي أزمة الإرهاب، وأن مصر تواجه الآن تداعيات حرب عالمية متكاملة تشتمل على أزمة سلاسل إنتاج، وأزمة طاقة وغذاء، واستقطاب دولي كبير للغاية.

مشروع الدولة الوطنية

وشدد «عكاشة» على ضرورة التعامل مع الأزمة العالمية بشكل شفافية، فهناك خلل في توصيف المشهد من بعض النخبة، وأن الأزمة الحالية سببها في المقام الأول هو معاصرة حرب عالمية معقدة، وليست ناتجة عن قيام الدولة بمغامرة عسكرية غير محسوبة مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو سوء الإدارة مثلما قد يعتقد البعض.