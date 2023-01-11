الطرق الصوفية تحتفل بمولد سيدي علي زين العابدين لأول مرة منذ 2020

يواصل المريدون وأتباع الطرق الصوفية الاحتفال بمولد سيدي علي زين العابدين، حفيد الإمام الحسين، حتى الليلة الختامية يوم السبت المقبل، وهي المرة الأولى التي تقام فيها الاحتفالات منذ مارس 2020، بسبب تفشي جائحة كورونا.

ساحات حول مسجد الإمام علي زين العابدين

وتحرص أكثر من 70 طريقة صوفية، على المشاركة هي وأتباعها في الاحتفالات وتعمل على تقديم خدمات من خلال ساحات حول مسجد ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، كما تستقبل الطرق الصوفية في الليلة الختامية جميع مريديها وأتباعها الذين يتوافدون من كل محافظات مصر للمشاركة في هذه الفعاليات الكبرى.

وأعلن الشيخ أحمد البهي إمام مسجد سيدي على زين العابدين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مواعيد الاحتفال بمولد سيدي علي زين العابدين، مؤكدا أن الاحتفالات بدأت السبت 7 يناير على أن تكون الليلة الختامية السبت المقبل.

من هو الإمام علي زين العابدين

الإمام علي زين العابدين هو أبو الحسن علي السجّاد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف أيضًا بلقب زين العابدين، ولد يوم 5 شعبان 38 هـ في المدينة المنورة وتوفي فيها في 25 محرم من سنة 95 هـ وهو رابع أئمة الشيعة بكل طوائفهم.