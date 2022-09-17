«يا زين العابدين».. دويتو جديد يجمع عصام كاريكا وصابرين النجيلي

انتهى الفنان عصام كاريكا مؤخرًا، من تسجيل أغنية جديدة له بعنوان « يا زين العابدين»، التي يقدمها على طريقة الديو مع الفنانة الشابة صابرين النجيلي، وتم تصويرها أيضًا بطريقة الفيديو كليب.

وأغنية زين العابدين التي يقدمها عصام كاريكا وصابرين النجيلي، هي مزيج من الفلكلور المصري والحلبي، ومن كلمات محمد هلال وتوزيع عصام كاريكا، ومن المقرر طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك تحت إشراف الشركة اللبنانية ميوزيك مي لايف للمنتج غسان شرتوني.

عصام كاريكا يتحدث عن صابرين النجيلي

ويخوض كاريكا من خلال الأغنية، تجربة التوزيع الموسيقي، وأكد في بيان صحفي، أن طبيعة لحن الأغنية وكلماتها كانت تتطلب رؤية موسيقية للتوزيع، فقرر تنفيذها بنفسه، وذكر أن صابرين النجيلي من الأصوات الشابة التي تحمل بصمة خاصة بها منذ ظهورها لأول مرة في برنامج اكتشاف المواهب «arab idol»، وعندما أتيحت فرصة تقديم دويتو مشترك بدآ على الفور في تقديمه.

يذكر أن الفنان عصام كاريكا، كان قد أحيا حفل غنائي مؤخرًا في القاهرة وسط حضور جماهيري كبير، وقدم عددًا من أغانيه الخاصة، ومنها «روميو وشنكوتي».