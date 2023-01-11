«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن حديقة نيروبي.. أشهر معالم الطبيعة بإفريقيا

عرض برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «حديقة نيروبي.. أشهر المعالم الطبيعية في إفريقيا»، موضحا أن الحديقة التي تقع على بعد 10 كيلو مترات من وسط العاصمة الكينية، تعد من أشهر وأجمل المعالم الطبيعية في القارة السمراء.

حديقة نيروبي تأسست عام 1946

أوضح التقرير، أن حديقة نيروبي، تتمتع بجمال فريد يجتذب آلاف السائحين من عشاق إفريقيا، وتوصف بإحدى أفضل المحميات الطبيعية للحياة البرية في القارة السمراء، حيث تأسست عام 1946، وتشتهر بطبيعتها الخلابة التي تذخر بأنواع الطيور المتنوعة والحيوانات المختلفة، مثل الأسود والفهود والضباع والنمور والحمار الوحشي، بجانب الفيلة والزراف، ومن أبرز عوامل الجذب الأخرى، وجود وحيد القرن الأسود الشرقي المهدد بالانقراض.

مساحة الحديقة الإجمالية 117 كيلو

تعد حديقة نيروبي الوطنية، من أصغر المتنزهات الوطنية في إفريقيا، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 117 كيلو مترا مربعا، كما يضم المنتزه موقع حرق العاج وممشى سفر نيروبي، الذي يمنحك فرصة اكتشاف تنوع النباتات والحيوانات الموجودة في كينيا، كما تتمع نيروبي بثراء ثقافي وتراث قبلي فريد، وتضم حدائق مفتوحة ساحرة.