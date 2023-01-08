«الزراعة» لـ إيمان الحصري: البدء في تطوير حديقة الحيوان خلال الشتاء الجاري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية بعض الأحاديث على السوشيال ميديا مفادها أن الدولة المصرية تنوي بيع حديقة الحيوان أو نقل ملكيتها لجهات أخرى، وفي إطار توضيح الحقائق للمواطنين، تم إصدار بيان أكد على استمرار ملكية الحديقة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قبل وبعد وأخلال عملية التطوير، وهو ما ينطبق على حديقة الأورمان أيضا التي سيتم العمل على تطويرها أيضا.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء dmc، على قناة dmc، أنّ الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستكون الشريك القائم في عملية تطوير الحديقتين بالكامل بما يتضمن عمليات التشغيل والصيانة والإدارة حتى يتم تدشين حديقة على مستوى عالمي يرتقي بالمواطن المصري.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نتحدث عن عقد بين وزارة الزراعة بصفتها الجهة المالكة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بصفتها الجهة المسند لها عملية التطوير والصيانة وتضطلع بدورها في استقدام الخبرات والأيادي المصرية لتنفيذ أعمال التطوير التي تبدأ في الشتاء الحالي: «نقوم بإنهاء بعض الإجراءات التعاقدية والإدارية ومستمرون في فتح الحديقة ولم تغلق حتى الآن، وفي حالة أن هناك ضرورة لغلق الحديقة خلال التطوير سيتم إصدار بيانات من قبل الوزارة وسنخطر المواطنين بأي تطور».

ربط حديقتي الحيوان والأورمان

وأكد أنه من المستهدف أن تماثل حديقة الحيوان المصرية مثيلاتها حول العالم، ونستهدف الحفاظ على الهوية والشكل الثقافي والمسطحات الخضراء، وستتضمن خطة التطوير العديد من الأدوات وسنستغل الحديقتين حتى تكونا حديقة واحدة تقدم الخدمة للجمهور، وبالنسبة للتفاصيل الفنية لإحداث هذا الربط فإننا نبحثها الآن، وقد نربط بينهما من خلال نفق تحت الأرض، وهناك أكثر من تصور في هذا الصدد.