«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن حديقة «أيوثايا» التايلاندية: ملتقى فنون

حديقة أيوثايا التايلاندية واحدة من أجمل المناطق التراثية والسياحية بالعالم، وتمتاز بصخورها الكبيرة وأديرتها البوذية الشاهدة على براعة بناتها وأصالة فكرهم المعماري والحضاري.

وتناول برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، تقريرًا عن الحديقة التاريخية المعروفة في تايلاند بالمعرض الثقافي المفتوح، لما تحويه من أنماط فنية شكّلت هويتها قبل مئات السنين.

حديقة أيوثايا التايلاندية ملتقى الفنون والحضارة

واستعرض التقرير مباني الحديقة التي زُيّنت بأعلى جودة من المهارات اليدوية، واللوحات الجدارية المتقنة المستعارة من أنماط الفن الياباني والهندي والصيني والهندي وبلاد فارس وأوروبا، ما خلق تعبيرًا ثريًا وفريدًا احتضن الثقافة العالمية في مكان واحد.

31 عامًا على ضم الحديقة للتراث العالمي

ويحتفي التايلانديون حاليًا بمرور 31 عامًا على ضم الحديقة للائحة التراث العالمي التي تنتمي إلى المدينة أيوثايا العاصمة الثانية للمملكة السيامية، والتي أُسست في عام 1350 ميلاديا، وتحولت إلى أكثر المناطق الحضارية، وأكثرها شهرةً دبلوماسيًا وتجاريًا في ذلك الوقت.