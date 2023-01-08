«الداخلية» تكشف غموض قتل سيدة قنا.. طليقها أنهى حياتها لزواجها من آخر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها بقنا، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبين أنه طليقها وارتكب الجريمة بسبب زواجها من شخص أخر.

بلاغ بوصول سيدة متوفاة إلى المستشفى

وورد لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بلاغ من أحد المستشفيات بإستقبالها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم، وما قرره زوجها أنه أثناء عودته للشقة سكنهما بدائرة المركز عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها.

إلقاء القبض على المجنى عليه

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو طليق المجنى عليها، يعمل سائقا، مُقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة انتقاما منها لارتباطها بزوجها الحالى أثناء فترة زواجهما مما أدى لطلاقهما.

وقال المتهم أنه قرر أثناء تواجد زوج طليقته بعزاء بدائرة المركز، الانتقام من المجنى عليها وزوجها لعلمه بتواجدهما بالعزاء، فقام بالتوجه لمسكنهما لإضرام النيران به انتقاما منهما، ودلف إلى داخل الشقة إلا أنه فوجئ بوجود المجنى عليها ولدى محاولتها الاستغاثة بالأهالى قام بالتعدى عليها ضربا محدثا إصابتها المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.