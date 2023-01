إقلاع طائرة هندية بدون 55 راكبا.. تركتهم في المطار

طالبت هيئة تنظيم الطيران في الهند، من شركة «جيو فرست» للطيران تقديم تقرير بعد نسيان أكثر من 50 راكبا في حافلة على مدرج مطار كيمبيجودا الدولي في بنجالورو.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني الهندية، إنها تبحث في الأمر بعد أن هاجم العديد من الركاب شركة الطيران على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، واصفين إياها بالتجربة الأكثر رعبا، وفقا لشبكة «إن دي تي في» الهندية.

وأقلعت الرحلة G8 116 متوجهة إلى دلهي من مطار كيمبيجودا الدولي في بنجالورو، حوالي الساعة 6.30 صباح يوم الاثنين، وتم نقل الركاب في أربع حافلات إلى الطائرة وظل حوالي 55 راكبًا، ينتظرون في إحدى الحافلات مع إقلاع طائرة «جيو فرست»، وفقًا للشكاوى التي نُشرت على موقع «تويتر»، والتي تم وضع بها علامات على شركة الطيران، ووزير الطيران المدني ومكتب رئيس الوزراء الهندى.

وكان الركاب، يحملون بطاقات صعودهم وتم فحص حقائبهم جميعًا، وقالت شركة «جو فيرست إيروايز»، في ردها على التغريدات: «نأسف للإزعاج الذي تسببنا فيه».

Most horrifying experience with @GoFirstairways

5:35 am Boarded the bus for aircraft

6:30 am Still in bus stuffed with over 50 passengers, driver stopped the bus after being forced.

Flight G8 116 takes off, leaving 50+ passengers.

Heights of negligence! @DGCAIndia