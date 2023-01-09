الهند تجلي عشرات العائلات بسبب الشقوق والانهيارات الأرضية

أجلت الهند عشرات العائلات من بلدة «جوشيماث» في ولاية أوتارانتشال، وذلك عقب ظهور شقوق أرضية كبيرة في الطرقات والمنازل نتيجة الهبوط التدريجي للأرض، فيما قال مسؤول محلي إن المنطقة تعتبر الآن معرضة للكوارث، وفقا لشبكة «بي بي سي».

إجلاء المزيد من المواطنين خلال الأيام المقبلة

وظهرت الشقوق في أكثر من 600 منزل حتى الآن، ونقل 68 عائلة إلى ملاجئ مؤقتة أقيمت في الفنادق وبيوت الضيافة في مناطق أكثر أمانا، في حين قال مسؤولون إنهم يقدمون مساعدات غذائية جافة ومالية للأسر المتضررة، وأشاروا إلى أنه سيجري إجلاء المزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

ويعاني سكان جوشيماث، التي تقع في منطقة الهيمالايا الهشة بيئيا، من هذه المشكلة الخطيرة منذ شهور، لكن القضية لم تحظ باهتمام إعلامي واسع إلا مؤخرا بعد أن بدأت الشقوق في التزايد.

وفي الأسبوع الماضي، أوقف المسؤولون المحليون العديد من مشاريع البناء بعدما أغلق آلاف المتظاهرين أحد الطرق السريعة في المنطقة، فيما ذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» أن لجنة من الخبراء زارت المنطقة، وأوصت بهدم المنازل التي تعرضت لأكبر قدر من الضرر، كما نقلت عن مسؤول كبير، لم تذكر اسمه قوله، إن 25% على الأقل من مساحة جوشيماث تأثرت بالانهيارات الأرضية.

موجة برد حادة

وكانت الهند شهدت خلال الأيام الماضية، موجة برد شديدة أدت إلى توقف الحياة الطبيعية، وتسبب الضباب الكثيف في تأخير أكثر من 100 رحلة جوية وعشرات القطارات، ما أدى إلى حدوث فوضى في المطارات ومحطات السكك الحديد، كما تم تعليق الدراسة وتمديد العطلة الشتوية في العاصمة «دلهي»، التي شهدت بعض أجزائها انخفاضا في درجات الحرارة وصل إلى 1.9 درجة مئوية أمس الأحد.