الهند ترصد 11 متحورا جديدا لفيروس كورونا لدى مسافرين دوليين (فيديو)

أعلنت مصادر بوزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن الهند رصدت متحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد، بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين، وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى يوم الثالث من يناير الجاري، بحسب صحيفة «إنديا توداي» الهندية.

ومن بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا المستجد، وفق المصادر.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن متحور فيروس كورونا المستجد الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن المتحور المعروف باسم «XBB.1.5»، المنتمي إلى «أوميكرون» المتحور الشهير للفيروس التاجي، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن، لكن الخبر الجيد هو أن المتحور المذكور، وفقا للمنظمة، يسبب مرضا خفيفا مثل سلفه «أوميكرون».

وبحسب الصحيفة الهندية فإن الهند قد شهدت موجتين قاتلتين من فيروس كورونا المستجد في عامي 2020 و2021، لكن مستويات الإصابة انخفضت عام 2022.

وتعرضت الحكومة الهندية لانتقادات شديدة بسبب سوء استعدادها خلال الموجة الثانية في صيف عام 2021، إذ توفى الكثير من المواطنين بسبب نقص الأكسجين والأدوية الحيوية المضادة للفيروس التاجي.