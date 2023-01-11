«الإفتاء» توجه نصائح مهمة لحل الخلافات الزوجية: «تدخل الأهل يفسد الأمور»

قدمت دار الإفتاء مجموعة من النصائح للزوجين، ضمن حملة «لتسكنوا إليها وعاشروهن بالمعروف من أجل حياة سعيدة»، أولها، حل المشكلات في إطارها الضيق دون دخول أطراف خارجية إلا عند تعذر الحل، فيـتم عنـدها اللجـوء إلى حكمين عدليـن، ولا مانـع من اللجوء إلى الوحدات المتخصصة في الإرشاد الزواجي.

وأضافت دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: «تعلَّما أن تَحُلَّا مشكلاتكما بأنفسكما، ولا تدخلا أحدًا لحلها إذ أنتم أعلم بظروفكما، ولا تُدخِلا الأهل من الطرفين في المشكلات والنزاعات بينكما إلا عند الضرورة القصوى لأن تدخّل الأهل كثيرًا ما يوسع الفجوة، ويفسد الأمور».

وتابعت الدار: «عليكما بحسن اختيار من يتدخل في الإصلاح بينكما، بحيث يكون على معايير دينية وأخلاقية، فلابد لمن يصلح بين الناس عمومًا والزوجين خصوصًا أن يكون صاحب دين وخلق، عالمًا بالحقوق والواجبات، مريدًا للإصلاح ومحبًّا له، أما من ليسوا أهلًا لذلك فلا ينبغي لهم أن يتدخلوا في الإصلاح أصلًا، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا﴾ [النساء: 35]».

وأشارت دار الإفتاء: «استحدثت دار الإفتاء والأزهر الشريف، مراكز للإرشاد الزواجي، تعمل على تقديم المشورة والنصيحة الملائمة للحفاظ على الأسرة واستقرارها وسلامة حياتها، فعليكما طلب مشورتها والاستعانة بها في حل المشكلات».