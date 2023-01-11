إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس واعتقال 21 آخرين بالضفة

أصيب فجر اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة، شرق نابلس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن شابا في العشرينات من عمره، أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام المخيم، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

وكانت قوة احتلالية خاصة «مستعربون»، تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، اطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة بئر يعقوب، شرقي مخيم بلاطة، كما داهمت عدة منازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 21 مواطنا فلسطينيا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عاصف دعامسة 29 عاما، من مخيم الدهيشة، ومحمد فوزي السجدي، 48 عاما، من بلدة الخضر، ورياض عماد البدن، 22 عاما، من بلدة تقوع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسن يوسف مراعبة، 42 عاماً، من قرية فحمة، بينما في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: كريم محمد مرار، معين فضل مرار، وجعفر ثائر ريان، من قرية بيت دقو، وشابين لم تعرف هويتهما بعد، من بلدة صور باهر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد بلال الخواجا، ومحمد شكري الخواجا، من بلدة نعلين، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، وهم: مؤيد طالب مخامرة، وعمر خالد مخامرة، من بلدة يطا، والشقيقين مدحت ومعاذ نادر الهوارين، وزيد عطية زين الهوارين من بلدة الظاهرية، ونور القاضي من بلدة صوريف، ووجدان رزق المسالمة، والشقيقين بلال وزكريا خضر المسالمة من بيت عوا، ومحمد توفيق ابو تركي من قرية حدب الفوار.