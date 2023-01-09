الاحتلال يواصل انتهاكاته: اقتحام «العيسوية» وأوامر بإزالة أعلام فلسطين

واصلت قوت الاحتلال الإسرائيلية، اقتحاماتها للبلدات والمدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمليات الاعتقالات بحق المدنيين العزل، وأمس الأحد، اقتحم جنود الاحتلال بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.

«المستعربون» ينفذون اعتقالات في «العيسوية»

واندلعت مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، فيما نفذت وحدة المستعربين، اعتقالات في البلدة.

من جانبه، أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوامر لمفوض شرطة الاحتلال يعكوف شبتاي بإزالة وإنزال الأعلام الفلسطينية كلما علقت أو رفعت في كل مكان عام.

وفي وقت سابق، سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بطاقة الشخصية الهامة من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، التي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة ومحيطها، أثناء مروره عبر «معبر الكرامة» الحدودي مع الأردن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اجتماع استثنائي لـ«التعاون الإسلامي» لبحث الاعتداءات على «الأقصى»

تعقد منظمة «التعاون الإسلامي»، غدا الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على «المسجد الأقصى المبارك» في القدس المحتلة، وقالت، إن الاجتماع سيعقد في مقر المنظمة بمدينة «جدة» السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت «التعاون الإسلامي»، إلى أن الاعتداءات تتم في ظل محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لـ«المسجد الأقصى المبارك».