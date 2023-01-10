قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 مواطنًا فلسطينيًا، من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 8 مواطنين من بلدتي «الزبابدة» و«يعبد» بمحافظة جنين، الواقعة شمال الضفة، فيما جرى اعتقال شاب من محافظة نابلس.

اعتقال طالبين

وفي الجنوب، اعتقلت قوات الاحتلال طالبين في بلدة «تقوع» بمحافظة "بيت لحم"، لدى توجههما للمدرسة، فيما جرى اعتقال 7 بينهم 6 أسرى محررون وجريح من محافظة الخليل.

وفي وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة «بيت ريما»، شمال محافظة رام الله.