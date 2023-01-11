مكان معرض «أهلا رمضان» في الغردقة وأسعار السلع.. زجاجة الزيت بـ30 جنيها

يشهد معرض «أهلا رمضان» توافدا كبيرا من المواطنين، حيث يضم أكثر من 15 عارضا للسلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة.

وذكر أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، أن مكان معرض «أهلا رمضان» في الغردقة بشارع «المصالح»، وسط المدينة، وبجوار موقف السرفيس ومجمع خدمات الدهار، مضيفا لـ«الوطن»، أن المعرض يوفر السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية.

أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» بالغردقة

وقال المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان 2023» تشهد انخفاضا، في إطار جهود توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة للمواطن البسيط.

وذكر وكيل الوزارة لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الدقيق 18 جنيها، والعدس 40 جنيها، والمكرونة 18 جنيها، والأرز 15 جنيها، والسكر 15 جنيها، والزيت 30 جنيها للزجاجة 700 مللي.

معارض «أهلا رمضان» في مدن البحر الأحمر

ومن جانبه، شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على تكثيف حملات المتابعة على الأسواق بالمحافظة لضبط الأسعار، والتنسيق بين الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة محتكري السلع ومضاربي الأسعار.