استعدادات معرض الكتاب.. تخفيض أسعار التذاكر الإلكترونية و7 خطوط لنقل الزوار

كشف مصدر في الهيئة العامة للكتاب، أنه في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، والحد من استخدام الورق من أجل الحفاظ على البيئة، ستكون هناك أولوية لتذاكر معرض الكتاب الإلكترونية، في إطار الاستعدادات لإقامة الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023،

وزيرة الثقافة تعلن سعر تذاكر معرض الكتاب الثلاثاء المقبل

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر التذاكر الإلكترونية سيكون أقل للجمهور مقارنة بأسعار التذاكر الورقية، لافتا إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ستعلن يوم الثلاثاء المقبل خلال مؤتمر صحفي، أسعار التذاكر وموعد فتح الحجز، وكافة التفاصيل المتعلقة بالمعرض.

7 خطوط لنقل زوار معرض الكتاب

وفي إطار التيسيير على الزوار، أسفر التعاون بين وزارتي النقل والثقافة عن تخصيص 7 خطوط بالقاهرة الكبرى، لنقل الزوار من وإلى المعرض بقوة 58 أتوبيسا، تحمل لوجو المعرض، فضلا عن الأتوبيسات العابرة التي تمر على المعرض، إلى جانب سيارات شركات النقل الجماعي، خلال فترة المعرض التي تمتد 14 يوما.

وفي السياق نفسه، كانت المنصة الوطنية الشبابية «كياني»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة الثقافة، أعلنت تفاصيل برنامج تطوع الشباب في المعرض، لتوفير مجموعات من الشباب من أجل إرشاد الزائرين وتيسيير سبل زيارة المعرض.