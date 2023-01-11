«مكافحة التعاطي»: تقديم خدمات علاجية لـ 169 ألف مريضا بالإدمان خلال 2022

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انفوجرافا على الصفحة الرسمية للصندوق بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023على مدار عام 2022.

وأكد الصندوق، تقديم الخدمات العلاجية لـ 169 ألف و323 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 28 مركزا في 17 محافظة حتى الآن، كما تم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

الإعداد لافتتاح مركزين بمحافظتي قنا والجيزة

وأوضح صندوق علاج الإدمان أنه جاري الإعداد لافتتاح مركزين جدد بمحافظتي قنا والجيزة، بجانب إنشاء مراكز علاجية بمحافظات «دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية»، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال عام 2023.

الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية

ولفت الصندوق إلى أنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، مؤكدا أن الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94% بينما بلغت نسبة الإناث 6% بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.

العوامل الدافعة لتعاطى المخدرات

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن للصندوق 16023 جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية ووهم البحث عن المتعة، ومن بين العوامل الدافعة للعلاج الخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.