صندوق علاج الإدمان: تنظيم مبادرات توعوية بأضرار المخدرات في 4500 مدرسة

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه على مدار عام 2022، تم التوعية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب بالمراحل المختلفة بأضرار الإدمان، كذلك تنفيذ مبادرات لتوعية الفئات المختلفة «العاملين بالجهاز الإداري للدولة والسائقين والحرفيين بأضرار التعاطي».

تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بأضرار تعاطي المخدرات

وأشار الصندوق، وفق تقرير صادر عنه، إلى أنّه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في 4500 مدرسة و276 كلية ومعهدا عاليا بـ55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهدا عاليا على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 400 نشاطٍ متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

تنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب

وأشار إلى أنّ الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان يرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، لكون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعى وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

تقدم للتطوع أكثر من 2000 طالب وطالبة

وأوضح أنه تم افتتاح بيت التطوع كمقر لصندوق مكافحة الإدمان بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، ليصل عدد بيوت التطوع للصندوق الى 5 بيوت تطوع حتى الآن في جامعات «حلوان والقاهرة والزقازيق وسوهاج وجنوب الوادي» لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة، كما تم تقدم للتطوع أكثر من 2000 طالب وطالبة من مختلف الكليات للتطوع وتم إجراء مقابلات شخصية لهم وجارٍ تنفيذ تدريبات لإعدادهم للعمل التطوعي بالصندوق.

عقد سلسلة معسكرات لتأهيل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين

كما تم إطلاق سلسلة من المعسكرات التدريبية بـ13 معسكرا تدريبيا؛ لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات من خلال استخدام المحتوى المرئي، وأيضا تأهيل متطوعي المناطق المطورة وقرى حياة كريمة ، كما تم عقد سلسلة معسكرات لتأهيل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق على تنفيذ برامج توعوية بالمدارس في المحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال استخدام المكون المرئي لأول مرة والفيديوهات التوعوية لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان.

تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف التركيز على بعض فئات المجتمع لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات، وتم عقد عدد 18 لقاء موسعًا بحضور الفئات المختلفة في محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والبحر الأحمر والشرقية والمنصورة والمنيا والغربية وكفر الشيخ ومكتبة الإسكندرية للتوعية بخطورة مشكلة تعاطى المخدرات ،كما تم تنفيذ العديد من المبادرات الميدانية مثل مبادرة «القرار قرارك»؛ للتوعية بآليات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،وكيفية التواصل مع الخط الساخن " 16023" لتلقي الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .

تنفيذ مبادرة «فكر ولون واكسب» بالحدائق العامة

وأوضح أنه تم تنفيذ مبادرة «فكر ولون واكسب» ، ومبادرة "بالألوان هنكافح الدخان" بالحدائق العامة وحديقة الحيوان بالجيزة في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة منها الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، مع تنظيم عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان واستهدفت أكثر من 15 ألف طفل.