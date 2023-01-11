«التموين» تفتتح معرض «أهلا رمضان» في بني سويف.. البداية بمركز أهناسيا

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، معرض «أهلا رمضان»، بمحافظة بني سويف لخدمة أهالي المحافظة من خلال توفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السلاسل التجارية الخاصة.

معرض أهلا رمضان

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معرض أهلا رمضان في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتضخ فيه وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمدة 3 أشهر مدة إقامة المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

5 معارض في كل محافظة

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تدشين عدد 5 معارض «أهلا رمضان»، في كل محافظة لطرح السلع الغذائية طوال أشهر يناير وفبراير ومارس وحتى نهاية شهر رمضان، بالإضافة إلى المعارض الأخرى التي تقام في القرى والنجوع لخدمة المواطنين والتيسير عليهم بتوفير احتياجاتهم من السلع بنطاق الحيز الجغرافي لهم.

كما تدفع وزارة التموين ومديرياتها على مستوى المحافظات، بسيارات متنقلة بالشوارع والميادين الرئيسية والتي تطرح من خلالها اللحوم بجميع أنواعها والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلا عن طرح نفس السلع في المجمعات الاستهلاكية والتي توفر للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية جميع السلع الأساسية خاصة الزيت والسكر والأرز بالأسعار المدعمة والمخفضة.