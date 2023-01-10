«التموين» تدشن 5 معارض أهلا رمضان في مراكز المنيا

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ معارض أهلا رمضان في محافظة المنيا، ستشهد إقامة 5 معارض بمراكز «العدوة، سمالوط، ملوي، دير مواس، مغاغة»، موضحة أنه من المقرر افتتاح المعرض الرئيسي في المحافظة بعد غد الخميس.

سلاسل تجارية تتعاون مع معارض أهلا رمضان

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنّ هناك 9 معارض أخرى مستهدف إقامتهم في قرى المحافظة، إذ أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، مشاركة 3 سلاسل تجارية كبرى بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة، من خلال تخصيص ركن خاص بكل سلسلة بعنوان أهلا رمضان داخل كل فرع.

إطلاق سيارات متنقلة لطرح السلع للمواطنين

وأشار خلال جولة على معارض أهلا رمضان بمدينة ملوي بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، إلى إطلاق سيارات متنقلة، تنتشر في القرى والنجوع لتقديم الخدمات المقدمة في المعارض المقامة للمواطنين، الذين لا يستطيعون الذهاب إليها، وتوفير السلع لهم ومنع وجود أي عجز في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية.

ضخ السلع يوميا

وعن دورية ضخ السلع في محافظة المنيا، قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ ما لا يقل من 5 إلى 6 أطنان من السكر والأرز والمكرونة بالإضافة إلى 500 كرتونة زيت بشكل يومي.