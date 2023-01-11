وزير الصحة يناقش التوسع في خدمات الفحوص الجينية للمواطنين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد الين مابيو، الرئيس التنفيذي لشركة BGI الصيني، والتي تعد واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في دراسات التسلسل الجيني على مستوى العالم، لبحث سبل التعاون المشترك.

التوسع في خدمات الفحوص الجينية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، في بيان قبل قليل، إنّ الاجتماع تناول التشاور حول التوسع في خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال المعامل المركزية لوزارة الصحة، وكذلك التوسع في خدمات المعامل المقدمة من القطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين كافة أذرع المنظومة الصحية، لافتا إلى أنّ الوزارة بدأت بتوجيه من الرئيس إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر، وتجهيزها وفقًا لأكواد البناء والمعايير العالمية.

«عبد الغفار»: إدراج الفحوصات من خلال 4 مراحل

وأضاف أنّ الاجتماع تناول التوسع في خدمات الفحوصات الجينية للمواطنين من خلال المعامل المركزية، للكشف المسبق عن الأمراض الوراثية وتجنب حدوثها، والعمل على إنتاج العقاقير الطبية التي تستهدف الأمراض ذاتها، لافتا إلى العمل على إدراج الفحوصات من خلال 4 مراحل (فحوصات قبل الزواج، أثناء الحمل، ما بعد الولادة، كبار السن)، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواكبة التطورات العالمية، وإتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، في مختلف مجالات الصحة، وعلى رأسها المعامل.

وأشار متحدث الصحة إلى أنّه تم مناقشة التوسع في خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال وحدات الرعاية الصحية بالمحافظات والبالغ عددها 5400 وحدة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية بمختلف مراحلها، كما تم مناقشة التعاون فيما يخص تدريب العاملين بالمعامل في مصر على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والسيد محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موبيكا.