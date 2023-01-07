وزير الصحة يوجه بسرعة إعداد خطة شاملة لرفع كفاءة مستشفى المنيرة العام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفيي المنيرة العام، وأحمد ماهر التعليمي، خلال زيارة ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد أقسام الطوارئ والعناية والأطفال والأشعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بمستشفى المنيرة العام، وتفقد أقسام الطوارئ، العناية، الأطفال، الأشعة، المعامل، كما حرص على تفقد الغرف الداخلية للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه بسرعة إعداد خطة شاملة لرفع كفاءة مستشفى المنيرة العام، مؤكدًا أهمية المستشفى الذي يخدم عددا كبيرا من المواطنين نظرًا لموقعه الجغرافي في منطقة وسط القاهرة، كما وجّه الوزير بسرعة تطوير وحدات الأشعة بالمستشفى.

وأضاف أن الوزير تابع جولته بتفقد مستشفى أحمد ماهر التعليمي، إذ اطلع على معدلات تردد المرضى على المستشفى، والخدمات المقدمة لهم، كما تفقد أقسام القسطرة، العناية، العمليات الكبرى، الطوارئ والاستقبال.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجّه بتجديد أسرة قسم العناية، بمستشفى أحمد ماهر، ورفع كفاءة المستشفى الذي يستقبل ترددات عالية من المواطنين، إذ يقدم المستشفى خدمات طبية بمختلف التخصصات، ويعمل بطاقة أكثر من 500 سرير.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير حرص على التحدث مع المرضى وذويهم بالمستشفيين؛ للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن زياراته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات، والعمل على تذليل أي تحديات أو عقبات بمنظومة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

أعداد القوى البشرية بالمستشفيات

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على أعداد القوى البشرية بالمستشفيين، وخطة «نوبتجيات» العمل بمختلف التخصصات، خلال فترة إجازة أعياد الميلاد المجيدة، بما يضمن توافر الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة.