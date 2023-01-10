وزير الصحة يبحث تطوير النظم الإلكترونية للمشروعات الخدمية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع إحدى الشركات الرائدة في مجال البرمجيات وتقنيات المعلومات في مصر والشرق الأوسط، لمتابعة نظم الميكنة بالخدمات المقدمة بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع استعرض تقرير مفصل بشأن آليات العمل بالنظم الإلكترونية في مشروعات «العلاج على نفقة الدولة، وقوائم الانتظار، ومنظومة الرعايات والحضانات، والمنصة الإلكترونية للصحة النفسية، وبوابة خدمات وزارة الصحة».

وتابع عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة لميكنة الخدمات المقدمة بوزارة الصحة، والمشروعات الجاري العمل عليها، مشيرا إلى أنّ الوزير وجّه بوضع خطة لتفعيل نافذة إلكترونية موحدة للدمج بين جميع أنظمة العمل المميكنة لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يساهم في إنشاء مركز بيانات موحد لجميع الإمكانيات والموارد المادية والبشرية التي تمتلكها الوزارة.

ونوه عبدالغفار، بأنّ الوزير أكد أهمية الاستفادة القصوى من تطبيق نظم حلول البرمجيات المتكاملة في تحديث برامج العمل الإلكترونية بالوزارة، والتي تتيح العمل بأحدث التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن التيسير في تقديم الخدمات الطبية والإدارية للمواطنين.