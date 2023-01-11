الوحدات الصحية بالشرقية قدمت خدماتها لـ10 ملايين مواطن خلال عام 2022

قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، البالغ عددها 487 وحدة، الخدمات الطبية لـ 10 ملايين و500 ألف مواطن، وذلك خلال عام 2022.

رفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تنوع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

تنوعت الخدمات الطبية بين توقيع الكشف الطبي بعيادات طب الأسرة لهذه المراكز والوحدات 2,249,868 مريض، وعيادات الأسنان 610306 مريض، والتعامل مع 115243 مواطن بأقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة لخدمات متابعة الحوامل الجدد بواقع 105244 سيدة، والحوامل المترددة بواقع 280184 سيدة، وخدمات متابعة الأطفال لـ مليون طفل وتقديم التطعيمات الروتينية لـ مليون 300 ألف طفل، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 2 مليون و600 ألف سيدة، والخدمات المعملية لـ 2 مليون و225 ألف مواطن.

وأكد «مسعود»، استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدمًا الشكر للإدارة العامة للطب الوقائي، وإدارة الرعاية الأولية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظرًا للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.