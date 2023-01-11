«الصحة» تنشر تقريرا حول الفيتامينات المقوية للجسم ضد أمراض الشتاء

قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للمواطنين بشأن تعزيز مناعة الجسم خلال فصل الشتاء والوقاية من الأمراض الشتوية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشرت وزارة الصحة والسكان تقريرا عبر موقعها الرسمي لأهم الفيتامينات الطبيعية التى تعمل على تقوية وتعزيز الجهاز المناعي ضد الأمراض الشتوية، لافتة إلى أن فيتامين «سي» يساعد على تقوية المناعة وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومي والفواكه والجوافة والبرتقال واليوسفي.

فيتامينات لتقوية الجهاز المناعى للجسم

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن فيتامين «ا» يعمل على تقوية الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.

وعن كيفية الحماية من الأمراض الشتوية، قالت الوزارة للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية، لا بد من غسيل الأيدي المستمر، والامتناع عن تقبيل الأطفال، لافتة إلى أنّه حال صعوبة التنفس أو زرقان الجلد، يجب التوجه الى المستشفى، ويفضل عدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة حال إصابتهم، إذ يتنقل الفيروس من خلال التنفس.

ارتداء الملابس الثقيلة خلال هذه الفترة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة، مشيرة إلى أهمية أن تكون الملابس متعددة الطبقات للأطفال خلال هذه الفترة، لما نشهده من انخفاض درجة الحرارة، فضلا عن الاهتمام بتناول الأطفال الأطعمة الصحية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها، والتواصل مع الوزارة عبر مواقعها الرسمي لها، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.