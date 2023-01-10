وكيل «صحة الشرقية» يزور طبيب اعتدى عليه أهل مريض بمستشفى أبو حماد المركزي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بزيارة مستشفى أبو حماد المركزي، في إطار متابعته لتداعيات واقعة التعدي على طبيب الأطفال المبتسرين بقسم الحضانات من قبل أهل أحد المرضى، والاطمئنان على حالته الصحية.

الاعتداء على طبيب داخل مستشفى أبو حماد

والتقى وكيل وزارة الصحة، إدارة المستشفى والفريق الطبي به، وتحدث إلى طاقم التمريض والعاملين واستمع إلى تفاصيل الواقعة.

وأوضح وكيل الوزارة حرصه الكامل على حصول المواطنين والمترددين على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة على جميع حقوقهم، مؤكدا أن التجاوز في حق الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية أثناء تأدية مهام عملهم أمر مرفوض كليا.

عدم السماح بالتعدي على مقدمي الخدمة الصحية

وشدد على عدم السماح بأي تعد على مقدمي الخدمة الصحية، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على حقوقهم وفقًا للقانون، موضحا أن الدولة تحافظ على حقوق أبنائها ولن تسمح لأحد بمساس كرامة أي فرد من الطواقم الطبية.