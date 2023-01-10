رابط اختبار الاكتئاب من «الصحة السعودية».. تعرف على حالتك النفسية

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تفعيل رابط اختبار الاكتئاب من وزارة الصحة السعودية، وهي خدمة الهدف منها قياس الحالة النفسية لدى الأفراد، الذين يعانون من الاكتئاب والقلق والتوتر لعدة أسباب، أبرزها ضغوط الحياة والمعيشة أو ضغوط مرتبطة بالمسؤولية داخل الأسرة والعمل، و يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة يتم الإجابة عليها ومن ثم تشخيص الحالة إذا كان مريض اكتئاب أم لا.

رابط اختبار الاكتئاب من وزارة الصحة السعودية

ويعطي اختبار الاكتئاب من وزارة الصحة السعودية نبذة عن حالتك النفسية، ودرجة الاكتئاب لديك، ولا يعد وسيلة تشخيص دقيقة فلا بد من الرجوع للطبيب النفسي لتشخيصك.

ولمعرفة طريقة تفعيل الرابط الخاص باختبار الاكتئاب اتبع الخطورات التالية:

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الصحة السعودية.

- اضغط على الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/MedicalTools/Pages/depressiontest.aspx

- الانتقال إلى اختبار الاكتئاب الذي يتكون من 9 أسئلة، ونجد كل سؤال يحتوي على عدة نقاط ليتم الاختيار ما بينهم.

- عند الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة يتم الضغط على عرض النتيجة.

- ستظهر لك إذا كنت تعاني من اكتئاب أم لا.

وفي حال إثبات أنك مريض من خلال أداة التشخيص يجب على الفور الرجوع إلى الطبيب النفسي لتلقي العلاج اللازم.

إتاحة الاختبار للمواطنين خارج السعودية

من جهتها، أكدت وزارة الصحة السعودية أن اختبار الاكتئاب ليس متاحًا فقط للمواطنين السعوديين، بل إلى جميع الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، ويساعد هذا الاختبار على الكشف المبكر إلى الأفراد الذين يعانون الأمراض النفسية، لا سيما لأنها من الأمراض التي تعيق تقدم المجتمع وحدوث الكثير من المشكلات والأزمات التي تؤثر عليه بالسلب.